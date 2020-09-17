Новиков: соперник заставлял «Динамо» ошибаться. Некоторые эпизоды привозили себе сами

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал проигрыш команды в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с тбилисским «Локомотивом» (1:2).

«Локомотив» — хорошая команда, быстрая, здорово переходит из обороны в атаку. Никакой недооценки в принципе не было. Об этом даже не стоит говорить.



Мы приехали за победой. У нас не получилось реализовать моменты, которые мы создали. Допустили много ошибок в обороне. В некоторых эпизодах нас заставлял ошибиться соперник, некоторые эпизоды привозили себе сами. Всё это в комплексе привело к такому результату.



Что сказал команде в раздевалке? То, что говорится в раздевалке, должно там и оставаться», — приводит слова Новикова пресс-служба московского клуба.