Лука Йович намерен покинуть «Реал»
Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович намерен сменить клуб, утверждает AS.
По данным источника, футболист хочет получать больше игровой практики. «Королевский клуб» готов отпустить форварда в другую команду на правах аренды.
Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма трансфера составила € 60 млн. В прошлом сезоне 22-летний серб принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (четыре — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. В Лиге чемпионов форвард провёл пять матчей (один — в основном составе) и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.
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