Тренер «Локомотива» Тб: одержали небольшую победу, но осчастливили грузинский народ

Главный тренер тбилисского «Локомотива» Георгий Чиабришвили прокомментировал победу команды в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с московским «Динамо» (2:1).
«Это самая большая победа в моей тренерской карьере. В предыдущем раунде мы обыграли не менее сильную команду, для меня это большие победы. В прошлом году мы сделали всё для победы, но проиграли. Я хотел реабилитироваться и хочу поблагодарить ребят из «Локо».
Мы одержали небольшую победу, и это хорошо, что мы осчастливили грузинский народ. Однако главная задача — попасть в групповой этап. Честно говоря, не думал о прохождении ни предыдущего, ни этого раунда. Но потихоньку это происходит, мы забиваем голы, ребята играют лучше. «Гранада» — хорошая команда из Ла Лиги, но мы приедем играть», — цитирует Чиабришвили Sportall.ge.
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