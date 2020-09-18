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Видеообзор матча «Локомотив» Тб — «Динамо» в Лиге Европы

Видеообзор матча «Локомотив» Тб — «Динамо» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо». Встреча состоялась в Тбилиси на запасном поле стадиона «Михаил Месхи». Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Каримом Абедом, ассистировали судьи на линиях Хишам Закрани и Орельен Бертомье.

Типовая подпись — Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте Торнике Киркитадзе пробил со средней дистанции, Антон Шунин дотянулся до мяча, но отбил его точно на Ираклия Сихарулидзе, а тот отправил мяч в незащищённый угол ворот. На 76-й минуте Теймураз Шония мощно пробил по воротам, Шунин отбил мяч к линии штрафной, а Мамия Гавашелишвили вколотил его под перекладину. В концовке один гол с пенальти отыграл Николай Комличенко.

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