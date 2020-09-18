«Стяуа» обыграл сербский ТСЦ. Команды забили 12 голов на двоих

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сербский ТСЦ проиграл румынскому «Стяуа». Встреча завершилась вничью со счётом 6:6, а в серии пенальти точнее оказались румыны.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Деян Миличевич. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Борко Дуронич. В середине тайма разрыв в счёте сократил Флоринел Коман. На 44-й минуте красную карточку получил защитник ТСЦ Даян Поневич.

В начале второго тайма счёт сравнял Деннис Ман. Через минуту ТСЦ вывел вперёд Горан Антонич. На 63-й минуте гости восстановили равновесие, гол забил Ман с пенальти. На второй компенсированной минуте «Стяуа» вышел вперёд благодаря автоголу Бояна Балажа. Спустя две минуты счёт сравнял Саша Томанович.

На 103-й минуте хозяева остались вдевятером, красную карточку получил Владимир Силаджи. На 105-й минуте гостей вывел вперёд Ман, оформивший хет-трик. Спустя минуту равновесие восстановил Янко Тумбашевич. На 108-й минуте гостей вывел вперёд Андриан Петре. На 117-й минуте счёт сравнял Томанович.