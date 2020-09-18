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«Стяуа» обыграл сербский ТСЦ. Команды забили 12 голов на двоих

«Стяуа» обыграл сербский ТСЦ. Команды забили 12 голов на двоих
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сербский ТСЦ проиграл румынскому «Стяуа». Встреча завершилась вничью со счётом 6:6, а в серии пенальти точнее оказались румыны.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Деян Миличевич. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Борко Дуронич. В середине тайма разрыв в счёте сократил Флоринел Коман. На 44-й минуте красную карточку получил защитник ТСЦ Даян Поневич.

В начале второго тайма счёт сравнял Деннис Ман. Через минуту ТСЦ вывел вперёд Горан Антонич. На 63-й минуте гости восстановили равновесие, гол забил Ман с пенальти. На второй компенсированной минуте «Стяуа» вышел вперёд благодаря автоголу Бояна Балажа. Спустя две минуты счёт сравнял Саша Томанович.

На 103-й минуте хозяева остались вдевятером, красную карточку получил Владимир Силаджи. На 105-й минуте гостей вывел вперёд Ман, оформивший хет-трик. Спустя минуту равновесие восстановил Янко Тумбашевич. На 108-й минуте гостей вывел вперёд Андриан Петре. На 117-й минуте счёт сравнял Томанович.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
17 сентября 2020, четверг. 22:00 МСК
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Окончен
6 : 6
4 : 5
Стяуа
Бухарест, Румыния
1:0 Миличевич – 11'   2:0 Дуронич – 14'   2:1 Коман – 25'   2:2 Ман – 50'   3:2 Антонич – 51'   3:3 Ман – 63' (пен)   3:4 Балаж – 90+2' (автогол)   4:4 Томанович – 90+4'   4:5 Ман – 105'   5:5 Тумбашевич – 105+1'   5:6 Петре – 108'   6:6 Томанович – 117'
Удаления: Поневич – 44', Силаджи – 103' / нет
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