Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

РФС рекомендовал РПЛ вернуть гостевые квоты

РФС рекомендовал РПЛ вернуть гостевые квоты
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба РФС сообщила, что комитет по безопасности и работе с болельщиками рекомендовал вернуть гостевые квоты для фанатов на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Состоялось заседание комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками под председательством Владимира Маркина. В ходе заседания обсуждался вопрос целесообразности выделения квот для болельщиков команд гостей, а также возможности использования секторов для активного боления.

По итогам заседания было принято единогласное решение о целесообразности возвращения гостевых квот билетов в размере до 10% от билетной программы, а также о необходимости использования гостевых секторов для активной поддержки болельщиков на стадионах при проведении матчей РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубка России", — сообщает пресс-служба РФС.

РФС рекомендовал лигам рассмотреть вопрос и направить предложения для внесения в регламенты соревнований.

Согласно регламенту возобновления РПЛ и Кубка России, зрители гостевых команд не допускаются на стадионы.

Александр Алаев: пока принято решение, что гостевой квоты нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020