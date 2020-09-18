РФС рекомендовал РПЛ вернуть гостевые квоты

Пресс-служба РФС сообщила, что комитет по безопасности и работе с болельщиками рекомендовал вернуть гостевые квоты для фанатов на матчах Российской Премьер-Лиги.
«Состоялось заседание комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками под председательством Владимира Маркина. В ходе заседания обсуждался вопрос целесообразности выделения квот для болельщиков команд гостей, а также возможности использования секторов для активного боления.
По итогам заседания было принято единогласное решение о целесообразности возвращения гостевых квот билетов в размере до 10% от билетной программы, а также о необходимости использования гостевых секторов для активной поддержки болельщиков на стадионах при проведении матчей РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубка России", — сообщает пресс-служба РФС.
РФС рекомендовал лигам рассмотреть вопрос и направить предложения для внесения в регламенты соревнований.
Согласно регламенту возобновления РПЛ и Кубка России, зрители гостевых команд не допускаются на стадионы.
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