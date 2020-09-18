Ферран Торрес: у «Манчестер Сити» фантастическая команда даже без Лионеля Месси

20-летний испанский полузащитник Ферран Торрес, пополнивший в текущее трансферное окно состав «Манчестер Сити», рассказал о подробностях перехода в английский клуб.
«Когда я разговаривал с Гвардиолой, он сказал мне приехать в Манчестер, так как мой переход будет важен для команды и что он видит в клубе прекрасное место для меня. С этого момента, если честно, я был абсолютно уверен, что трансфер состоится.
Переход Месси в «Манчестер Сити»? Я думаю, что даже без него у нас фантастическая команда. У нас есть группа игроков, готовых сразиться с любым соперником, и мы способны на многое в Лиге чемпионов.
Ливерпуль — действительно сильная команда, и они доказали это за последние годы. В то же время я думаю, что у нас качественная команда, которая сможет выиграть Премьер-лигу. Что касается моих личных амбиций, я всегда хочу забивать голы и помогать товарищам по команде, но прежде всего я хочу играть и заслужить своё место в команде», — приводит слова Торреса Goal.
Торрес — воспитанник «Валенсии», откуда он и перешёл в «Сити» за € 23 млн. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Испании (26 — в основном составе), забил 4 мяча, отдал 5 результативных передач, а также получил четыре жёлтые карточки.
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