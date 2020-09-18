Александр Бубнов: вылет «Динамо» из Лиги Европы таким образом – это позор!

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал вылет московского «Динамо» на стадии 2-го квалификационного раунда Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2).
«По большому счету к такому результату привели две ошибки Антона Шунина, не сумевшего удержать мяч в не самых сложных ситуациях. Конечно, стоит предъявить претензии и защитникам, которые не подстраховали голкипера, но большая часть вины лежит на нем. Честно говоря, удивило, что столь опытный вратарь допустил два таких ляпа. Возможно, застоялся в воротах, ведь «Локомотив» оставил его почти без работы. Не исключено, что после подобной игры Станислав Черчесов может и пересмотреть взгляды на Шунина, который только-только завоевал место в сборной России.
Безусловно, стоит говорить и о тактических ошибках тренерского штаба. «Динамо» вышло против такого вязкого соперника лишь с одним номинальным нападающим – Комличенко, и этого было явно недостаточно. Уже после того, как на поле появился Игбун, давление на ворота «Локомотива» возросло. Так и нужно было играть с самого начала, тогда и проблем с реализацией было бы меньше. Не берусь судить, уволят ли Новикова уже после этого матча, но если поражения продолжатся, тренерской перестановки не избежать.
С учетом того, как много средств вкладывает руководство клуба в инфраструктуру и состав, такой результат можно назвать позорным. Возможно, вылет из еврокубков поможет «Динамо» на внутренней арене, но только не с такой игрой. Москвичам нужно еще много работать над тактикой и реализацией, чтобы отсутствие дополнительной нагрузки принесло плоды в чемпионате России, как «Спартаку» пару лет назад», — цитирует Бубнова Sportbox.
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