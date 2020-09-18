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Агент Гарета Бэйла подтвердил переход игрока в «Тоттенхэм»

Агент Гарета Бэйла подтвердил переход игрока в «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0

Агент 31-летнего валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла подтвердил испанскому изданию AS, что окончательные детали перехода его клиента в лондонский «Тоттенхэм Хотспур» урегулированы.

Как отмечает источник, осталось дождаться лишь официального объявления о переходе. Это будет аренда, по условиям которой «Тоттенхэм» будет выплачивать валлийцу половину заработной платы по контракту игрока с «Королевским клубом».

Ранее сообщалось, что 18 сентября игрок отправится в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт со «шпорами».

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

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