Экс-игрок «Анжи» переехал в Испанию

Аргентинский нападающий с украинскими корнями Густаво Бланко Лещук стал игроком испанского «Овьедо», сообщает официальный сайт клуба.

«Овьедо» арендовал игрока у турецкого «Антальяспора» до конца сезона-2020/2021. Это не первый испанский клуб в карьере Бланко Лещука, ранее он также на правах аренды выступал за «Малагу».

В 2014 году аргентинец перешёл в махачкалинский «Анжи», за который не провёл ни одного матча и спустя полгода перешёл в марокканский «Видад». В дальнейшем он выступал за шведскую «Ассириску», украинские «Карпаты» (Львов) и донецкий «Шахтёр». В сезоне-2019/2020 Бланко Лещук провёл в чемпионате и Кубка Турции 31 матч, в которых он забил пять голов. В составе «Шахтёра» в 2017 году он стал чемпионом Украины.