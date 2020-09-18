Экс-игрок «Анжи» переехал в Испанию
Аргентинский нападающий с украинскими корнями Густаво Бланко Лещук стал игроком испанского «Овьедо», сообщает официальный сайт клуба.
«Овьедо» арендовал игрока у турецкого «Антальяспора» до конца сезона-2020/2021. Это не первый испанский клуб в карьере Бланко Лещука, ранее он также на правах аренды выступал за «Малагу».
В 2014 году аргентинец перешёл в махачкалинский «Анжи», за который не провёл ни одного матча и спустя полгода перешёл в марокканский «Видад». В дальнейшем он выступал за шведскую «Ассириску», украинские «Карпаты» (Львов) и донецкий «Шахтёр». В сезоне-2019/2020 Бланко Лещук провёл в чемпионате и Кубка Турции 31 матч, в которых он забил пять голов. В составе «Шахтёра» в 2017 году он стал чемпионом Украины.
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