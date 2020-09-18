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Футболист подозревается в убийстве президента бразильского клуба

Футболист подозревается в убийстве президента бразильского клуба
Футбол / Прочие турниры 0

28-летний Винисиус Корсини был арестован по подозрению в совершении убийства. 16 сентября он напал на президента бразильского клуба «Насиональ де Роландия» Хосе Данилсона Алвеса де Оливейру, в результате чего тот скончался, сообщает Globo Esporte.

Ранее игрок выступал за «Насиональ де Роландия», поэтому подошёл к президенту клуба Хосе Данилсону Алвесу де Оливейре. Между ними возник конфликт, в ходе которого Корсини нанёс Данилсону несколько ударов ножом. Почётный президент был доставлен в больницу, но скончался от полученных ран. Мэр Роландии официально объявил траур в память о 58-летнем функционере.

Винисиус Корсини после совершённого деяния попытался скрыться с места преступления, но был задержан очевидцами.

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