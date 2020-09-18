З. Бакаев: зарплатная карта у родителей. Говорю: «Это ваши деньги, покупайте что хотите»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как распределяет свою зарплату в семье.



«У меня две карты. Зарплатная – у родителей, я контролирую её через телефон, вижу, что они оплачивают. Второй пользуюсь я. Если покупают что-то дорогое, звонит мама: «Ты не бойся, это мы». До сих пор спрашивают: «Можем ли купить эту вещь?» – «Это ваши деньги, покупайте что хотите». У нас нет «твоё» и «моё» – всё общее», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Бакаев является воспитанником «Спартака». За время в московском клубе уходил в аренду в тульский «Арсенал», а с 2019 года является игроком основного состава красно-белых. В сборную России также вызывается с прошлого года. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провёл 7 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол с пенальти и отдал 3 результативные передачи.

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