Зелимхан Бакаев: до безумия любил «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, за какую команду переживал в юности.
«Помню день финала Лиги чемпионов в 2008 году: утром поехал на Красную площадь, увидел сам кубок и выиграл мяч с автографом игрока «Ливерпуля». Имени не вспомню, я такого не знал. Мне хлопали сильнее всего, когда я жонглировал мячом.
Я же до безумия любил «Манчестер Юнайтед» – в первую очередь из-за Роналду. Смотрел все их матчи, так что вечером перед телевизором сидел на таком нервяке, что даже не вспомню, что ел, и вопил после промаха Криштиану с пенальти: «Как так?» После победы так прыгал от счастья, что словами не описать. Кайф!» — рассказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
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- 18 сентября 2020
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