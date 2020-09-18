Зелимхан Бакаев рассказал о поездке с друзьями в горы на «Приоре»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о жизни в Ингушетии, уроженцем которой он является.
«Не скажу, что в Назрани нет проблем с инфраструктурой. Зато люди добрые, любой незнакомый человек подойдёт и поможет в трудный момент. Любимое место в городе – футбольное поле рядом с домом, где тренируюсь во время отпуска, а вот погулять и куда-то сходить – это надо в столицу республики Магас. Кстати, самую молодую столицу России (городу 20 лет. – Прим. «Чемпионата»). В «Доме торжеств», где проходят свадьбы и праздники, есть чайхана – там мы обычно сидим в кабинках с друзьями, берём чай и национальное блюдо чепалгаш – такие хачапури на очень тонком тесте. Попробуйте!
Горы! Вбейте «Башни Ингушетии» – и всё поймёте. Говорить могу всё что угодно, но вживую это неописуемо! Полтора года назад ездили с друзьями в горы – кстати, на «Приоре». Течёт река, в беседке с мангалом – стол, на столе – шашлык, шоколадки, хлеб, чай. Мы шутим и можем так насмеяться, что потом голова болит. У меня шутить не получается, я больше слушаю и веселюсь», — рассказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 18 сентября 2020
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