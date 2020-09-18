З. Бакаев: на неделю давали 400 рублей. Мы тратили всё в «Макдональдсе», а потом выживали

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился воспоминаниями о жизни в Москве в юности после попадания в систему красно-белых.



«На неделе жил в спартаковском интернате, а в выходные уезжал к родственникам по бабушкиной линии в Тушино, что символично. На неделю мне давали 400 рублей: сначала мы с ребятами тратили все деньги в «Макдональдсе» – я обожал картошку по-деревенски в кисло-сладком – приезжали в интернат и выживали как могли. Позже поняли, что это не работает: пошли в магазин, закупились и всё равно в первый же день всё смели. Что купишь на 400 рублей? Чипсы, сухарики», — рассказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Бакаев является воспитанником «Спартака». За время в московском клубе уходил в аренду в тульский «Арсенал», а с 2019 года является игроком основного состава красно-белых. В сборную России также вызывается с прошлого года. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провёл 7 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол с пенальти и отдал 3 результативные передачи.

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