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Хачериди: Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл

Хачериди: Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл
Футбол 0

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди поделился мнением о бывшем игроке донецкого «Шахтёра» и московского «Спартака» Луисе Адриано.

«Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл, любил на ногу защитнику наступить, мог втихаря ударить. Играл на нервах, выводил из себя. Но это его стиль, он этим пользовался», — цитирует Хачериди украинский журнал «Футбол».

Евгений Хачериди выступал за киевское «Динамо» с 2008 по 2018 год. За клуб защитник сыграл 237 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. С 1 января 2020 года игрок выступает за брестское «Динамо», действующий контакт Евгения с клубом рассчитан до конца 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл три матча и не отметился результативными действиями.

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