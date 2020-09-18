Почеттино: мне не предлагали возглавить «Барселону», и я не виделся с Бартомеу

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино опроверг информацию о переговорах с «Барселоной».



«Мне не предлагали возглавить «Барселону». И я не виделся с Бартомеу. Я обедал с Рамоном Планесом (спортивный директор «Барселоны». – Прим. «Чемпионата»), потому что мы с ним дружим много лет – с 2009 года, когда он пришёл в «Эспаньол».



Что касается моих слов про нежелание тренировать «Барсу», это была ирония. Я пришёл на свою первую пресс-конференцию в «Тоттенхэме», и меня спросили про слухи о «Барсе». Так что я ответил с иронией, и, кажется, это зашло слишком далеко. Я сказал то, что сказал. Это прозвучало здорово для ярых фанатов «Эспаньола», но я обращался не к ним. Мне не нужно объяснять свои заявления, потому что ни у кого не должно быть сомнений в моей любви к «Эспаньолу», — цитирует Почеттино Marca.

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