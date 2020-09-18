Маурисио Почеттино: мечтаю тренировать «Реал»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о попытках европейских клубов пригласить его минувшим летом, а также заявил, что хотел бы возглавить мадридский «Реал».



«Ни «ПСЖ», ни «Ювентус», ни «Интер» не связывались со мной. Мне звонили из «Бенфики» и «Монако», не буду врать.



Не знаю, буду ли я когда-нибудь тренировать «Реал», но, конечно, это моя мечта. Это если не лучший, то один из лучших клубов в мире. В этом я не отличаюсь от других, все мечтают о такой работе», — приводит слова Почеттино Marca.



Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.

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