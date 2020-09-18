Прядкин: в «Роторе» выявлен ещё один случай COVID-19

Глава Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал об очередном случае заболевания COVID-19 в стане волгоградского «Ротора».
«Всю неделю мы находились в тесном контакте с «Ротором». Мы установили дедлайн – утро пятницы. До этого момента клуб должен был предоставить решение регионального Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации. Представители «Ротора» ежедневно проходили тесты, и, к сожалению, вчера был выявлен ещё один случай коронавируса. В этой ситуации сам «Ротор» осознавал всю сложность ситуации и принял решение не принимать участия в матче, о чём оперативно уведомил лигу.
Хотел бы поблагодарить клуб за ответственное отношение к сложившейся ситуации: лига оперативно получала всю информацию, клуб взаимодействовал с региональным отделением Роспотребнадзора, выполнял все требования и предписания. Я желаю всем представителям волгоградской команды выздоровления и скорейшего возвращения на поле», — цитирует Прядкина РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РПЛ.
- 18 сентября 2020
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