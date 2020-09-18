Рыжиков: Буффон мог перейти в «Рубин», но Кафанов выбрал меня

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о сорвавшемся трансфере Джанлуиджи Буффона в казанский «Рубин».
«Буффон мог перейти в «Рубин», но Кафанов сказал: «Понимал, что если мы приведём Буффона, то потеряем Рыжикова».
Мне Витальевич сказал об этом в приватной беседе, когда сидели за чашкой кофе. После чемпионского сезона у него был список вратарей, хотели усилить вратарскую линию под Лигу чемпионов. В этом списке был Буффон. Тогда у него были какие-то проблемы с «Ювентусом». Но об этом я узнал не в 2008-м, а в 2013-м. Говорю: «Витальевич, спасибо, что сделали выбор в пользу меня».
Надеюсь, я оправдал надежды. Знаете, самооценка не ловит мячики в воротах. И за эти пойманные мячики тебя будут ценить в клубе. Думаю, Виталий Витальевич поступил как тонкий психолог, друг. Надеюсь, я его не разочаровал», — цитирует Рыжикова «Гол».
- 18 сентября 2020
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