Рыжиков: агент звонил и говорил про «Барселону» в 2011 году

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о возможном интересе со стороны «Барселоны» в 2011 году.
«Со мной разговаривал «Витесс». Тогда был ближе всего к Европе. Второй – когда агент звонил и говорил про «Барселону» в 2011 году. Знаю только про них.
Как говорил Николаевич [агент Алексей Сафонов], всё было серьёзно. Позвонил бы мне президент или тренер вратарей «Барселоны» – взял бы детей и жену на плечи и пошёл. Я верю агенту, тешу самолюбие, но у меня нет причин не доверять ему.
Он позвонил: «Серый, разговаривал с агентом по Испании. Есть вариант, что Вальдес уедет в Америку и ты сможешь конкурировать с Пинто». Говорю: «Николаевич, без проблем. Скажите номер рейса».
Потом Вальдес порвал кресты, основным стал Пинто, который отыграл год. Такого, чтобы кто-то напрямую выходил на меня, не было. Не могу сказать, что на 110 процентов было предложение от «Барселоны», — цитирует Рыжикова «Гол».
- 18 сентября 2020
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