Рыжиков: в «Спартаке» мне предлагали условия в четыре раза лучше, чем в «Рубине»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о сорвавшемся трансфере в «Спартак» в 2010 году.
«Самый близкий переход – в «Спартак». Они хотели меня купить в 2010 году, пришёл трансфер. А кто меня мог позвать? У «Зенита» – Малафеев, у ЦСКА – Акинфеев. Из «Локомотива» я ушёл. В «Спартаке» мне предложили условия в четыре раза лучше, чем в «Рубине» – зарплата в два миллиона евро в год и четырёхлетний контракт.
Был очень большой соблазн, но деньги – не главное, а что контракт на четыре года давали. Созванивались с Карпиным и Клейменовым: «Серый, всё уладим». Пришла сумма в «Рубин». Я колебался. Стоит больше удивляться, что за меня давали 10 миллионов долларов. Этому удивляюсь больше, чем переходу в «Барселону».
Бердыев сказал: «Серёжа, что ты хочешь?» – «Контракт на четыре года и зарплату, которую предлагает «Спартак», и я остаюсь». – «Дай мне день». Через день он сказал, что они согласны. И всё отпало. У меня даже есть спартаковская майка с моим номером. Уже сделали игровую майку – у папы лежит», — цитирует Рыжикова «Гол».
- 18 сентября 2020
-
13:41
-
13:37
-
13:26
-
13:25
-
13:12
-
13:06
-
12:53
-
12:40
-
12:26
-
12:02
-
11:55
-
11:39
-
11:31
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:05
-
11:04
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:58
-
09:44
-
09:33
-
09:32
-
08:46
-
08:30
-
05:50
-
05:34
-
03:21
-
03:02
-
02:34