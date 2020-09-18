Рыжиков: в «Спартаке» мне предлагали условия в четыре раза лучше, чем в «Рубине»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о сорвавшемся трансфере в «Спартак» в 2010 году.



«Самый близкий переход – в «Спартак». Они хотели меня купить в 2010 году, пришёл трансфер. А кто меня мог позвать? У «Зенита» – Малафеев, у ЦСКА – Акинфеев. Из «Локомотива» я ушёл. В «Спартаке» мне предложили условия в четыре раза лучше, чем в «Рубине» – зарплата в два миллиона евро в год и четырёхлетний контракт.



Был очень большой соблазн, но деньги – не главное, а что контракт на четыре года давали. Созванивались с Карпиным и Клейменовым: «Серый, всё уладим». Пришла сумма в «Рубин». Я колебался. Стоит больше удивляться, что за меня давали 10 миллионов долларов. Этому удивляюсь больше, чем переходу в «Барселону».



Бердыев сказал: «Серёжа, что ты хочешь?» – «Контракт на четыре года и зарплату, которую предлагает «Спартак», и я остаюсь». – «Дай мне день». Через день он сказал, что они согласны. И всё отпало. У меня даже есть спартаковская майка с моим номером. Уже сделали игровую майку – у папы лежит», — цитирует Рыжикова «Гол».

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