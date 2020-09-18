Созин: вылет «Динамо» – это даже хорошо. Стало модно говорить, что виноваты только судьи

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поражение «Динамо» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с тбилисским «Локомотивом» (1:2).

«Как бы это ни казалось неожиданным, но поражение «Динамо» будет плюсом нашему футболу, это даже хорошо. А то сейчас стало модно рассказывать про безобразное судейство, что только судьи во всём виноваты. Все говорят, что им не дают играть, что команды хорошие, тренеры и футболисты отличные, но судьи мешают раскрыться! Говорят, что РПЛ слабая из-за судей, которые не дают играть. Вчерашний матч «Динамо» показал, что судьи тут ни при чём.



Так что, прежде чем рассказывать всей стране о снятии с чемпионата, нужно покопаться в себе. А кто хочет сниматься – просто заявление на стол, без лишнего шума. Так и пишите: нам не дают играть судьи, мы снялись. Но играть не даёт низкий уровень подготовки и квалификация игроков.



В прошлом году «Нефтчи» уничтожил «Арсенал», вчера любительский «Локомотив» из Тбилиси. Но все говорят о судьях! Так что пусть это будет уроком: нужно не на арбитров валить, а играть нормально», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.