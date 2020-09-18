Михаил Прохоров опроверг информацию о приобретении «Манчестер Юнайтед»
Российский миллиардер Михаил Прохоров не намерен приобретать «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Daily Mail, предприниматель опроверг информацию, согласно которой планировал сделать предложение владельцам английского клуба.
Напомним, на протяжении 10 лет, с 2009 по лето 2019 года, Прохоров являлся владельцем контрольного пакета акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».
«Манчестер Юнайтед» в настоящее время управляют исполнительный директор Эд Вудворд и сопредседатели Джоэл и Аврам Глейзеры.
В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. Также команда выступила в Лиге Европы, где дошла до полуфинала.
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