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Михаил Прохоров опроверг информацию о приобретении «Манчестер Юнайтед»

Михаил Прохоров опроверг информацию о приобретении «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Российский миллиардер Михаил Прохоров не намерен приобретать «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, предприниматель опроверг информацию, согласно которой планировал сделать предложение владельцам английского клуба.

Напомним, на протяжении 10 лет, с 2009 по лето 2019 года, Прохоров являлся владельцем контрольного пакета акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».

«Манчестер Юнайтед» в настоящее время управляют исполнительный директор Эд Вудворд и сопредседатели Джоэл и Аврам Глейзеры.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. Также команда выступила в Лиге Европы, где дошла до полуфинала.

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