Шамиль Асильдаров возобновил футбольную карьеру

Нападающий Шамиль Асильдаров принял решение возобновить профессиональную спортивную карьеру. «Анжи» заявил форварда на сезон-2020/2021.
«Мысль возобновить мою игровую карьеру пришла президенту клуба и главному тренеру. Мы всё обсудили, посоветовались, и я решил, что в такой тяжёлой для команды ситуации, когда клуб не может заявлять новых футболистов, нужно попробовать помочь. Я нахожусь в неплохой форме и чувствую в себе силы для такой работы. Команда хорошо начала сезон, и я постараюсь сделать всё возможное, чтобы принести пользу команде и придать ей стабильности на поле. Я уже провёл несколько тренировок с командой, набираю форму и счастлив вновь заниматься любимым делом. Впечатления от тренировок с ребятами отличные, они пока немного аккуратничают со мной, так что я попрошу их меня не жалеть, играть жёстко, только так я смогу прибавлять», — цитирует Асильдарова пресс-служба «Анжи».
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