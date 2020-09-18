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Шунин: унылая игра и отвратительный результат — не так мы представляли еврокубки

Шунин: унылая игра и отвратительный результат — не так мы представляли еврокубки
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал поражение в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с тбилисским «Локомотивом» (1:2). Команда уступила на выезде и вылетела из еврокубков.

«Это был провал, что тут ещё скажешь. Унылая игра и отвратительный результат — не такими мы себе представляли эти еврокубки. Наши болельщики тоже. Хочу извиниться за это.

Не буду искать оправданий, их нет. Мы все дико расстроены, но футбол — такое дело, что через день ты обязан собраться и думать о следующей игре. Надо пахать в чемпионате и делать всё, чтобы быть в следующем евросезоне — тут без вариантов», — написал Антон Шунин в своём «инстаграме».

Просмотреть фото можно в «инстаграме» Антона Шунина.

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