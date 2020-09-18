Шунин: унылая игра и отвратительный результат — не так мы представляли еврокубки
Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал поражение в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с тбилисским «Локомотивом» (1:2). Команда уступила на выезде и вылетела из еврокубков.
«Это был провал, что тут ещё скажешь. Унылая игра и отвратительный результат — не такими мы себе представляли эти еврокубки. Наши болельщики тоже. Хочу извиниться за это.
⠀
Не буду искать оправданий, их нет. Мы все дико расстроены, но футбол — такое дело, что через день ты обязан собраться и думать о следующей игре. Надо пахать в чемпионате и делать всё, чтобы быть в следующем евросезоне — тут без вариантов», — написал Антон Шунин в своём «инстаграме».
Просмотреть фото можно в «инстаграме» Антона Шунина.
Созин: вылет «Динамо» – это даже хорошо. Стало модно говорить, что виноваты только судьи
- 18 сентября 2020
-
15:24
-
15:06
-
15:01
-
14:47
-
14:44
-
14:33
-
14:31
-
14:29
-
14:20
-
13:41
-
13:37
-
13:26
-
13:25
-
13:12
-
13:06
-
12:53
-
12:40
-
12:26
-
12:02
-
11:55
-
11:39
-
11:31
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:05
-
11:04
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:58
-
09:44
Партнерский контент