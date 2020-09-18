«Локомотив» поднимется в 3-ю корзину Лиги чемпионов, если «Краснодар» проиграет ПАОКу

Московский «Локомотив» может оказаться в третьей корзине при жеребьёвке Лиги чемпионов по итогам квалификационного раунда.
В настоящее время «железнодорожники» находятся в четвёртой корзине с самым высоким коэффициентом – 33. Если «Краснодар» не сумеет пройти ПАОК в раунде плей-офф, его место в третьей группе достанется «Локомотиву». Аналогичный эффект окажет вылет «Олимпиакоса» или «Ред Булл Зальцбург».
Матч ПАОК – «Краснодар» состоится в Греции, в городе Салоники, 30 сентября.
В прошлом сезоне «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» финишировал третьим и попал в квалификацию.
Расписание матчей квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
- 18 сентября 2020
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