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«Локомотив» поднимется в 3-ю корзину Лиги чемпионов, если «Краснодар» проиграет ПАОКу

«Локомотив» поднимется в 3-ю корзину Лиги чемпионов, если «Краснодар» проиграет ПАОКу
Футбол / Лига чемпионов 0

Московский «Локомотив» может оказаться в третьей корзине при жеребьёвке Лиги чемпионов по итогам квалификационного раунда.

В настоящее время «железнодорожники» находятся в четвёртой корзине с самым высоким коэффициентом – 33. Если «Краснодар» не сумеет пройти ПАОК в раунде плей-офф, его место в третьей группе достанется «Локомотиву». Аналогичный эффект окажет вылет «Олимпиакоса» или «Ред Булл Зальцбург».

Матч ПАОК – «Краснодар» состоится в Греции, в городе Салоники, 30 сентября.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» финишировал третьим и попал в квалификацию.

Расписание матчей квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

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Если «Краснодар» не пройдёт ПАОК, «Локо» поднимется в третью корзину при жеребьёвке ЛЧ.
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