Клопп посоветовал болельщикам следить за соцсетями «Ливерпуля», отвечая на вопрос о Тьяго

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем переходе в клуб полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантары.



«Мне действительно нечего сказать. Переход не состоялся официально, пока о нём не объявлено, и я не отвечаю за эти вещи. Но выглядит это многообещающе! Здесь мои руки связаны. Возможно, болельщикам стоит следить за клубными соцсетями сегодня.



Если Тьяго придёт, это не отразится негативно на будущем кого-либо из других игроков. Переход не означает, что кто-то должен уйти», — цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс в своём «твиттере».



Напомним, в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть «Баварию». Об этом он уведомил руководство клуба. 29-летний испанец является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.

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