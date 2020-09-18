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Глушаков подтвердил, что встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко

Глушаков подтвердил, что встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подтвердил, что находится в отношениях с футболисткой ЦСКА и сборной России Ксенией Коваленко.

«Встречаемся ли мы? Да, но личную жизнь комментировать не буду», — сказал Глушаков в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее футболистка играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».

Последним на данный момент клубом Глушакова является «Ахмат», который он покинул по окончании прошлого сезона. Цвета «Спартака» 33-летний хавбек защищал с 2013 по 2019 год, а ранее выступал за «Локомотив». В сборную России Денис вызывался с 2011 по 2018 год.

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