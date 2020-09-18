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«Аталанта» опубликовала видео с фотосессии Алексея Миранчука под музыку из «Джеймса Бонда»

«Аталанта» опубликовала видео с фотосессии Алексея Миранчука под музыку из «Джеймса Бонда»
Футбол / Италия 0

«Аталанта» в своём «инстаграме» опубликовала кадры с фотосессии полузащитника Алексея Миранчука, который недавно пополнил её ряды. За процессом наблюдал защитник Ханс Хатебур. Видеозапись сопровождается музыкой из знаменитой серии фильмов про шпиона Джеймса Бонда.

2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.

Алексей продолжает восстанавливаться после травмы. Полузащитник получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:2). Медицинское обследование выявило повреждение задней поверхности бедра.

Просмотреть видеозапись можно в официальном "инстаграме" «Аталанта».

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