«Меня женили без меня». Глушаков опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал информацию о переговорах со своими бывшими клубами «Спартаком» и «Локомотивом».



«Я не знаю, откуда эти слухи. Их много. Меня женили без меня, как говорится. Кто-то эту информацию вкидывает, сам на неё отвечает. Никаких переговоров со «Спартаком» у меня не было. Я ни с кем не общался. За меня много кто общается. Из «Локомотива» я тоже ни с кем не общался. Кто-то где-то общается», — сказал Глушаков в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.



Глушаков покинул «Ахмат» по окончании прошлого сезона. Цвета «Спартака» 33-летний хавбек защищал с 2013 по 2019 год, а ранее восемь лет выступал за «Локомотив». В сборную России Денис вызывался с 2011 по 2018 год.

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