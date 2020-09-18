Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы, если пройдёт «Маккаби»

«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы, если пройдёт «Маккаби»
Футбол / Лига Европы 0

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021.

Своего потенциального соперника узнал «Ростов». В случае победы над «Маккаби» из Хайфы в 3-м отборочном раунде подопечные Валерия Карпина встретятся с лучшим в паре «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).

Матчи плей-офф пройдут 1 октября. В случае ничьей будет проводиться дополнительное время и серия пенальти. Этот раунд станет последним перед групповым этапом.

Матч «Ростова» с «Маккаби» состоится 24 сентября на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Во второй по значимости еврокубковый турнир подопечные Валерия Карпина попали по итогам прошлого сезона, заняв пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Турнирная сетка квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021.

Таблица коэффициентов УЕФА. Кто из наших будет сеяным? Как скажется вылет «Динамо»?
Если «Краснодар» не пройдёт ПАОК, «Локо» поднимется в третью корзину при жеребьёвке ЛЧ.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020