«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы, если пройдёт «Маккаби»

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021.
Своего потенциального соперника узнал «Ростов». В случае победы над «Маккаби» из Хайфы в 3-м отборочном раунде подопечные Валерия Карпина встретятся с лучшим в паре «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).
Матчи плей-офф пройдут 1 октября. В случае ничьей будет проводиться дополнительное время и серия пенальти. Этот раунд станет последним перед групповым этапом.
Матч «Ростова» с «Маккаби» состоится 24 сентября на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Во второй по значимости еврокубковый турнир подопечные Валерия Карпина попали по итогам прошлого сезона, заняв пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Турнирная сетка квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021.
- 18 сентября 2020
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