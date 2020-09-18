«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы, если пройдёт «Маккаби»

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021.



Своего потенциального соперника узнал «Ростов». В случае победы над «Маккаби» из Хайфы в 3-м отборочном раунде подопечные Валерия Карпина встретятся с лучшим в паре «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).



Матчи плей-офф пройдут 1 октября. В случае ничьей будет проводиться дополнительное время и серия пенальти. Этот раунд станет последним перед групповым этапом.



Матч «Ростова» с «Маккаби» состоится 24 сентября на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Во второй по значимости еврокубковый турнир подопечные Валерия Карпина попали по итогам прошлого сезона, заняв пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Турнирная сетка квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021.