Тимур Лепсая может стать спортивным директором «Химок»

Новым спортивным директором «Химок» может стать футбольный функционер Тимур Лепсая. Если это случится, главным тренером подмосковного клуба, скорее всего, станет Игорь Черевченко. Лепсая уже сотрудничал со специалистом в калининградской «Балтике», сообщает Sport24. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Среди других претендентов на пост главного тренера «Химок» назывались бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев и экс-тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов. Оба в последнее время находятся без тренерской практики.



После семи туров розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Химки» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице. Команда набрала всего три очка. 18 сентября клуб сыграет на выезде с «Краснодаром», начало встречи — в 20:00 мск.

Николай Писарев может возглавить «Химки»