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Тимур Лепсая может стать спортивным директором «Химок»

Тимур Лепсая может стать спортивным директором «Химок»
Футбол / РПЛ 0

Новым спортивным директором «Химок» может стать футбольный функционер Тимур Лепсая. Если это случится, главным тренером подмосковного клуба, скорее всего, станет Игорь Черевченко. Лепсая уже сотрудничал со специалистом в калининградской «Балтике», сообщает Sport24. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Среди других претендентов на пост главного тренера «Химок» назывались бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев и экс-тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов. Оба в последнее время находятся без тренерской практики.

После семи туров розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Химки» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице. Команда набрала всего три очка. 18 сентября клуб сыграет на выезде с «Краснодаром», начало встречи — в 20:00 мск.

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