ЦСКА может отдать Бистровича ПАОК в аренду с правом выкупа за € 5 млн

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может продолжить карьеру в чемпионате Греции, сообщает sport24.gr.
По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован ПАОК. Клуб из Салоников хочет усилить несколько позиций и рассматривает Кристияна как основного кандидата на роль опорного хавбека. «Армейцы» готовы отпустить хорвата в аренду с правом последующего выкупа за € 5 млн.
Бистрович перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Славена». С прошлого года игрок вызывается в сборную Хорватии U21. В нынешнем сезоне Кристиян принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги, в каждом из которых выходил на замену, суммарно проведя на поле 39 минут. На его счету 1 гол. После семи туров «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства.
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