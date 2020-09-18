Фёдор Смолов — о борьбе с негативом: люди у нас не хотят уважать чужой труд

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов ответил на вопрос о том, как он справляется с негативом.
«Могу сказать, что негатива много, у нас такая профессия и такая отрасль, которая у нас в стране вызывает больше негативных эмоций, чем положительных. Думаю, это оттого, что люди у нас не хотят уважать чужой труд и чужое личное пространство, вот это и является причиной. Они легко могут оскорбить и донести негатив.
Но я стараюсь об этом не думать – негатив был, есть и будет. Я не могу отвечать за человека, но явно у него не всё хорошо, и я этим руководствуюсь. Если ты полноценный и у тебя всё в порядке, то у тебя нет необходимости выдавать негатив в адрес другого человека. Поэтому таким можно только посочувствовать», — сказал Смолов в эфире YouTube-канала сборной России.
- 18 сентября 2020
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