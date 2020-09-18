«Челси» сыграет с «Ливерпулем» без Пулишича, Зиеша, Тьяго Силвы и Чилвела
Лондонский «Челси» не сможет рассчитывать на большинство своих новичков в предстоящем матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
Как сообщается в «твиттере» синих, из-за травм встречу с мерсисайдцами пропустят защитник Бенджамин Чилвел и полузащитники Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш. Нападающий Тимо Вернер к матчу готов, а защитник Тьяго Силва набирает форму, но не успеет вернуться в строй к игре.
Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится послезавтра, 20 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
Напомним, Чилвел, Зиеш, Вернер и Силва пополнили состав «Челси» в нынешнее трансферное окно. Лондонский клуб также приобрёл хавбека сборной Германии Кая Хаверца.
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