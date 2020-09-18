Ловчев: уверен, с таким составом «Динамо» не спасут ни Бердыев, ни Клопп, ни Гвардиола!

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о проигрыше «Динамо» в матче с тбилисским «Локомотивом» (1:2).

«Мы всегда тяжело играем с командами с постсоветского пространства, это касается и клубов, и сборной… Можно вспомнить, как «Арсенал» год назад проиграл «Нефтчи», а «Зенит» ещё сезоном ранее влетел в гостях минскому «Динамо» 0:4… А что касается вчерашнего матча, то «Динамо» в нападении почти ничего не создало. Вспоминается разве что удар Николая Комличенко в дальний угол в первом тайме, когда вратарь выручил. И всё.



Полузащиты не видно, впереди ничего не получается – полная беспомощность. Непонятно, что вчера делали на поле легионеры – Клинтон Н'жье, Максимилиан Филипп. Наши всё-таки понимают, что команда с такими традициями давно не играла в еврокубках, что приехали в бывшую советскую республику, поэтому у соперников будет особый настрой. А иностранцам всё это по барабану!



Уже пошли разговоры, что Кирилл Новиков доживает последние дни на посту главного тренера. И даже перечисляются кандидатуры возможных сменщиков. Например, говорят о Курбане Бердыеве. Конечно, это опытный тренер, многое доказавший своей работой. Но ведь Бердыев не придет один – он приведёт с собой свою команду, а главное, потребует полноты власти. Он всегда работает на таких условиях. На это нынешнее руководство «Динамо» точно не пойдёт.



Юрий Сёмин? Я недавно разговаривал с Палычем, он всё сетовал, что очень дёшево продали Алексея Миранчука в «Аталанту». Говорил, что это лучший футболист в России на сегодня и за такие деньги продавать его было нельзя. Вспоминал, что Александра Головина продали в «Монако» за 30 миллионов. Я у него спросил, есть ли предложения, он ответил, что из-за границы. Я так понял, из ближнего зарубежья.



Что касается возможного прихода Сёмина в «Динамо», во-первых, пусть ему сделают предложение. Но я думаю, что этого не будет. По той же причине, которую я называл по поводу Бердыева. Палыч может работать только тогда, когда он всё решает сам.



Говорят ещё о Дмитрии Парфёнове, но сейчас «Динамо» нужен опытный тренер. Поговаривают ещё о заместителе генерального директора Желько Буваче, который работал с Юргеном Клоппом. Про него вообще ничего не могу сказать. Но в чём уверен: с таким составом «Динамо» не спасут ни Бердыев, ни Клопп, ни Пеп Гвардиола!» — цитирует Ловчева «Советский спорт».