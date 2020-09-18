Агент Сафонов: Бердыев бы подошёл «Динамо». Это не примитивный футбол Тедеско в «Спартаке»

Спортивный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Динамо».
«Что касается Бердыева, то он бы подошёл «Динамо». С дорогостоящими иностранцами знает, как работать. Для него авторитетов там не будет и вполноги при нём не поиграешь. Многие ставят Бердыеву в укор работу с «Рубином», мол, не добился результата. Но у него там был очень низкий уровень состава и игроки, которых надо было расчистить из состава. М'Вила, Сонг на всё положили и не собирались выкладываться. Однозначно уровень состава «Динамо» куда выше, чем то, что было у Бердыева в «Рубине».
К тому же Бердыев тактически очень гибкий специалист, который может поставить разный футбол, в зависимости от исполнителей. Это не примитивный футбол от Тедеско, который играет со «Спартаком» в одну схему.
Я считаю, что в данный момент «Динамо» нужен кто-то из опытных специалистов, Сёмин или Курбан. Молодые — это хорошо, но у опытных меньше шанс ошибки. В данный момент я бы лично поставил Бердыева, у Сёмина в своё время не получилось в «Динамо». К тому же, мне кажется, Сёмин не теряет надежды вернуться в «Локомотив», если команда совсем посыпется», — приводит слова Сафонова сайт телекомпании «Новый Век».
- 18 сентября 2020
-
18:19
-
18:08
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:39
-
17:30
-
17:16
-
17:14
-
17:06
-
17:00
-
16:53
-
16:29
-
16:24
-
16:18
-
16:14
-
15:52
-
15:50
-
15:39
-
15:34
-
15:24
-
15:06
-
15:01
-
14:47
-
14:44
-
14:33
-
14:31
-
14:29
-
14:20
-
13:41
-
13:37
-
13:26
-
13:25
-
13:12
-
13:06