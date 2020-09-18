Левандовски — Тьяго: было очень приятно играть вместе с таким волшебником, как ты
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на прощальное письмо полузащитника Тьяго Алькантары, который объявил об уходе из мюнхенского клуба.
«Было очень приятно играть вместе с таким волшебником, как ты. Спасибо, друг», — написал Левандовски на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть «Баварию». Об этом он уведомил руководство немецкого клуба. Позже стало известно, что Тьяго подпишет контракт с «Ливерпулем». 29-летний испанский полузащитник является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.
Тьяго Алькантара трогательно попрощался с «Баварией»
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