Левандовски — Тьяго: было очень приятно играть вместе с таким волшебником, как ты

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на прощальное письмо полузащитника Тьяго Алькантары, который объявил об уходе из мюнхенского клуба.



«Было очень приятно играть вместе с таким волшебником, как ты. Спасибо, друг», — написал Левандовски на своей странице в «Твиттере».



Напомним, в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть «Баварию». Об этом он уведомил руководство немецкого клуба. Позже стало известно, что Тьяго подпишет контракт с «Ливерпулем». 29-летний испанский полузащитник является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.

Тьяго Алькантара трогательно попрощался с «Баварией»