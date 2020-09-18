Глушаков: хоть я и был на трибуне ЦСКА, но болел за «Спартак»

Бывший полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слова комментатора Александра Шмурнова о его внешнем виде на матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (3:1).

«Шмурнов сказал, что я был в красно-синем на матче „Спартака“? Там ещё белый был, получился флаг России, можете ему передать. Мне сейчас ещё сказали, что я сидел на „конявой“ трибуне, на трибуне ЦСКА, и болел за них. Да, я сидел в ложе, но болел, конечно, за „Спартак“. «Роза» была тоже, на фотографии нет её», — сказал Глушаков в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Глушаков покинул «Ахмат» по окончании прошлого сезона. Цвета «Спартака» 33-летний хавбек защищал с 2013 по 2019 год, а ранее восемь лет выступал за «Локомотив». В сборную России Денис вызывался с 2011 по 2018 год.