Никита Маляров вернулся в «Шинник»

«Шинник» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Никитой Маляровым. Соглашение 30-летнего футболиста с клубом рассчитано на один год.



Маляров выступал в составе ярославской команды с 2014 по 2016 год. За «Шинник» полузащитник сыграл в 62 матчах и забил 14 голов. Ранее Маляров выступал за такие команды, как «Кубань», нижегородская «Волга», «Спартак» из Нальчика и «Уфа».

Ярославский «Шинник» заработал 8 очков в 9 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований является «Оренбург», в 9 встречах набравший 25 очков. В следующем туре первенства России «Шинник» сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча состоится завтра, 19 сентября.