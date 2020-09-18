Глушаков — о драке с Широковым: Мамаев лежал и говорил, что сейчас всех закопает

Бывший полузащитник «Ахмата» и «Спартака» Денис Глушаков рассказал о потасовке с Романом Широковым во время чемпионата Европы 2016 года.
«Был спор с Широковым. Спорили на повышенных тонах. Буклет — это ерунда, тогда Широков перешёл из „Спартака“ в ЦСКА, сыграл одну-две игры, потом играл, не играл, и он начал говорить, что, мол, выиграл чемпионство. Нас было человек 10 в комнате. Мы общались в расслабленном состоянии, ха-ха, хи-хи, а потом случайно прилетело Мамаеву.
Я бил в Широкова, а попал в Мамаева. Меня Смолов толкнул или, не помню, Дзюба оттаскивал, и прилетело Мамаеву. Всех отодвинули, а Паша лежал и говорил: «Я сейчас встану и всех вас закопаю, порешаю», что-то такое сказал», — рассказал Глушаков в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
Глушаков покинул «Ахмат» по окончании прошлого сезона. Цвета «Спартака» 33-летний хавбек защищал с 2013 по 2019 год, а ранее восемь лет выступал за «Локомотив». В сборную России Денис вызывался с 2011 по 2018 год.
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