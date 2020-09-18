«Ливерпуль» объявил о переходе Тьяго Алькантары
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара стал игроком «Ливерпуля».
«Ливерпуль» завершил сделку по постоянному переходу Тьяго Алькантары из «Баварии». Полузащитник сборной Испании подписал долгосрочный контракт", — сообщается на сайте «Ливерпуля».
Пресс-служба мерсисайдцев выложила в «Твиттере» видео с испанцем.
Ранее сообщалось, что изначальная сумма трансфера составит £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы.
Тьяго является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.
В «Баварии» подтвердили переход Тьяго Алькантары в «Ливерпуль»
- 18 сентября 2020
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