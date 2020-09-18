Экс-хавбек «Зенита» Роберт Мак перешёл в «Ференцварош»
Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак перешёл в «Ференцварош», сообщает пресс-служба венгерского клуба на странице в «Твиттере». Подробности сделки не сообщаются.
Напомним, в начале года 29-летний словацкий футболист перешёл из «Зенита» в «Коньяспор». В марте Мак расторг соглашение с клубом из-за ситуации с коронавирусом в Турции.
Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 года из греческого клуба ПАОК. Сумма трансфера футболиста составила € 3,5 млн. В составе петербургского «Зенита» Мак завоевал титул чемпиона России в сезоне-2018/2019, а также стал финалистом Суперкубка страны летом прошлого года. Обладателем трофея тогда стал московский «Локомотив». Ранее словацкий полузащитник выступал за «Нюрнберг».
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