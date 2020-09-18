«Краснодар» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Химок» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Уткин, Сперцян, Сулейманов, Кутовой.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Куат, Дядюн.

Запасные: Генералов, Гапон, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Липовой, Воробьёв, Казанцев, Конате, Алиев, Сигневич.

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар», набрав 11 очков в семи турах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (3) располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Лидирует в первенстве «Зенит» (16).