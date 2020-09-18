«Бавария» — «Шальке»: прямая трансляция матча начнётся в 21:30

Сегодня, 18 сентября, состоится матч «Бавария» – «Шальке». Встреча 1-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. В бригаду войдут ассистенты Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери – Даниэль Шлагер.



«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона-2019/2020, набрав в 34 встречах 82 очка. «Шальке» (39) занял 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» также стала обладателем Кубка Германии и выиграла Лигу чемпионов, одолев в финале турнира «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0.



Календарь немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.