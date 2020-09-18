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Футболистки Коваленко и Терехова поддержали травмированного Баринова

Футболистки Коваленко и Терехова поддержали травмированного Баринова
Футбол / РПЛ 0

Российские футболистки Ксения Коваленко и Елена Терехова пожелали здоровья полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову, перенёсшему операцию на крестообразной связке колена.

«Хочу посоветовать не торопиться, главное — береги своё здоровье. Хочется пожелать здоровья, думаю, он справится с этим, так как является сильным парнем», — цитирует Коваленко «Матч ТВ».

«В первую очередь надо с человеком постоянно общаться. Важно дать понять ему, что не стоит торопиться. Всё будет хорошо, ты станешь только сильнее, так и происходит на самом деле. Травмы, к сожалению, неминуемая часть футбола», — добавила Терехова.

Сам Баринов сообщил, что восстановление проходит отлично, и сейчас он тренируется на базе «Локомотива».

«В скором времени планирую полететь в Италию на обследование, а затем продолжу восстановление в Москве», — рассказал футболист.

Баринов тренируется с мячом через полторы недели после разрыва «крестов». Видео
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