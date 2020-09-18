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Женская сборная России проиграла Нидерландам в матче отбора Евро

Женская сборная России проиграла Нидерландам в матче отбора Евро
Футбол / Сборная России 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы женская сборная России встречалась с национальной командой Нидерландов. Матч прошёл на стадионе «Сапсан Арена» в Москве и завершился победой гостей со счётом 1:0.

Сборная Нидерландов набрала 21 очко в 7 матчах и занимает 1-е место в группе. Российская команда в 5 встречах набрала 9 очков и занимает 2-е место. Словения (9) — на 3-м месте, Косово (6) — на 4-м, Эстония (1) — на 5-м месте. Замыкает таблицу сборная Турции (1).

9 победителей групп и 3 лучшие команды из числа занявших вторые места (без учёта результата с шестой командой в своей группе) напрямую квалифицируются в финальный турнир чемпионата Европы. 6 худших команд из числа занявших вторые места выходят в раунд плей-офф. Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы был перенесён с 2021 на 2022 год.

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