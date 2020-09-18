Моуринью: мне не нравится количество игроков в «Тоттенхэме», их слишком много

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью ответил на вопрос, почему полузащитник Деле Алли не принимал участия в матче 2-го квалификационного раунда с болгарским «Локомотивом» (2:1).
«Деле Алли? Можете спросить меня об остальных семи игроках, которых мы оставили вне заявки на матч с пловдивским «Локомотивом» в квалификации Лиги Европы. Если честно, мне не нравится число игроков в моей команде. Очень трудно управлять каждым направлением моей работы. Сложно справиться с этой ситуацией, когда у тебя слишком много игроков», — цитирует Моуринью The Guardian.
Английский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с болгарским «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Пловдиве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В 3-м квалификационном раунде «Тоттенхэм» сыграет с македонской «Шкендией 79», которая обыграла румынский «Ботошани» (1:0).
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