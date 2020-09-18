Соперник команды Кононова в ЛЕ устроил беспорядок в раздевалке и требовал засчитать победу

18 сентября был доигран матч второго квалификационного раунда Лиги Европы — «Рига» встречалась с «Тре Фиори» из Сан-Марино (1:0). Команда Олега Кононова прошла в третий квалификационный раунд, где сыграет с «Селтиком».



Напомним, 17 сентября клубы не смогли доиграть матч из-за технических проблем. На стадионе «Сконто» частично погас свет. После этого на верхнем ярусе арены разбилось стекло, его осколки упали рядом со скамейкой запасных.



Представители «Тре Фиори» после произошедшего устроили беспорядок в раздевалке и требовали засчитать «Риге» техническое поражение.



«Вчера ураган был в городе, выбил электричество, и одна лампа взорвалась над трибуной, из неё ссыпалось стекло на безопасном расстоянии. Что было дальше? Гости требовали техническое поражение, устраивали истерики. Представители команды вызвали делегата, в итоге судья остановил матч. Потом гости начали просить деньги, потому что не успевают на самолет, основную работу и так далее», — приводит слова пресс-службы «Риги» сайт телеканала «Матч ТВ».

«Рига» без Кононова вышла в 3-й раунд Лиги Европы, где сыграет с «Селтиком»